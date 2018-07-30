Сравнение стилусов Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy Note 8. Фото

Героем свежей утечки по смартфону Samsung Galaxy Note 9 стал обновленный стилус S-Pen, главной особенностью которого станет наличие модуля. Он поможет удаленно управлять воспроизведением музыки, камерой и других приложений. На фото новый стилус в золотой расцветке сравнивают со старым. Судя по всему, дизайн аксессуаров почти не изменился – главные нововведения внутри.

Что до самого смартфона, то ему прочат 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display с разрешением 2960:1440 пикселей, двойную основную камеру на 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч. Официальный анонс Samsung Galaxy Note 9 ожидается 9 августа.