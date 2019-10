Стабильная MIUI 11 появилась на Xiaomi Mi 9 SE

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 11 для владельцев смартфонов Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 SE, Mi Max 3 и Mi Mix 2. Прежде стабильную версию свежей оболочки получили модели Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7, а также Redmi K20. Сразу заметим, что это китайские версии прошивок, а вот выход стабильной глобальной MIUI 11 ожидается 16 октября. Сам апдейт весит 700 МБ. Из нововведений отметим переработанный интерфейс, новые цвета и звуки, пакеты приложений Mi Work и Mi Go, а также обновлённый режим Always On Display.