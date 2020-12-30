Стабильная бета-версия Android 11 пришла на ASUS Zenfone 6

Компания ASUS выпустила стабильную бета-версию Android 11 для своего флагманского смартфона Zenfone 6. Пока прошивка 18.0610.2011.107 доступна только для тайваньских пользователей. Апдейт несет в себе все нововведения Android 11, переработанный фирменный интерфейс ZenUI, общее улучшение производительности системы и поддержку экранных жестов в графических оболочках от других производителей.

Напомним, что Zenfone 6 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, занимающим 92% площади передней панели, топовым процессором Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и вспомогательным 13 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, а также аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и обратной зарядкой на 10 Вт.