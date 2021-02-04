Стабильная версия ColorOS 11 для OPPO A9 (2019) вышла

Компания OPPO представила ColorOS 11 Globally еще в 14 сентября 2020 года. Компания уже поделилась планами развертывания стабильной и бета-версий. Соответственно, началось развертывание стабильной версии пользовательского интерфейса на базе Android 11 для смартфона OPPO A9 2019 года выпуска.

Компания в социальной сети ответила пользователям, что официальная версия ColorOS 11 на базе Android 11 распространяется на OPPO A9. С обновлением операционной системы и нового пользовательского интерфейса, владельцам устройство стоит ждать: улучшение времени автономной работы, перевод с помощью трех пальцев, три стиля темного режима, Always-on Display, улучшенное производительность и актуальный патч безопасности.