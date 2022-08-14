Стабильное обновление OxygenOS 12 на базе Android 12 доступно для смартфона OnePlus Nord CE 2

Компания OnePlus начала выпуск стабильного обновления OxygenOS 12 на базе Android 12 для смартфона Nord CE 2. Напомним, что ранее производитель выпустил выпустил обновление для OnePlus Nord CE. Согласно официальному сообщению компании, обновление развертывается на территории Индии, а затем будет доступно и в других регионах. Обновление (версия C.05) включает в себя все функции, добавленные Google в Android 12, а также несколько оптимизаций OnePlus и исправления безопасности Android от июля 2022 года.

Оптимизированы значки приложений, оптимизирован AI System Booster до версии 2.1 для обеспечения бесперебойной работы системы даже при высокой нагрузке. Добавлены новые регулируемые уровни темного режима и многое другое.
Motorola Moto G82 выйдет 7 июня…
Вчера компания Motorola официально представила смартфон Moto E32s, а следующим смартфоном Motorola, котор…
OnePlus Ace Pro уже доступен для предзаказа …
Официальный магазин Oppo начал принимать предзаказы на еще не представленный официально смартфон OnePlus …
Флагман ASUS Zenfone 9 показали на фото после анонса…
Сразу после вчерашней презентации в сети появились качественные фотографии компактного флагманского смарт…
Xiaomi 12 Lite засветился на новых фото…
Сетевые источники поделились новыми изображениями смартфона Xiaomi 12 Lite, официальный релиз которого ож…
В мире насчитывается более 500 миллионов пользователей смарт…
По данным аналитической компании Counterpoint Research, в мире уже более 500 миллионов пользователей смар…
Nokia стала первым крупнейшим поставщиком кнопочных телефоно…
Nokia Mobile продемонстрировала высокие продажи своего кнопочного телефона Nokia 105 в 2022 году. Последн…
В сеть просочились фотографии корпуса Samsung Galaxy Z Fold4…
Samsung Galaxy Z Flip3 является отличным складным смартфоном, но может быть, главной проблемой его являет…
Motorola Razr 2022 и Moto X30 Pro получили поддержку HDR10+…
Компания Motorola готовится к выпуску новых смартфонов Motorola Razr 2022 и Moto X30 Pro. Устройства уже …
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor