Стабильное обновление OxygenOS 12 на базе Android 12 доступно для смартфона OnePlus Nord CE 2

Компания OnePlus начала выпуск стабильного обновления OxygenOS 12 на базе Android 12 для смартфона Nord CE 2. Напомним, что ранее производитель выпустил выпустил обновление для OnePlus Nord CE. Согласно официальному сообщению компании, обновление развертывается на территории Индии, а затем будет доступно и в других регионах. Обновление (версия C.05) включает в себя все функции, добавленные Google в Android 12, а также несколько оптимизаций OnePlus и исправления безопасности Android от июля 2022 года.

Оптимизированы значки приложений, оптимизирован AI System Booster до версии 2.1 для обеспечения бесперебойной работы системы даже при высокой нагрузке. Добавлены новые регулируемые уровни темного режима и многое другое.