Стал известен полный лайн-ап фестиваля Alfa Future People

Главный фестиваль электронной музыки России Alfa Future People объявил полный список всех артистов, которые приедут в этом году, а также раскрыл интересные подробности о всех сценах.В этом году будут действовать 7 сцен, каждая из которых посвящена разным жанрам музыки. На главной сцене выступят Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino, Showtek. На BASS STAGE by S7 Airlines будут играть Angerfist, Aphrodite, Black Sun Empire, Camo & Krooked, Cesqeaux, Coone, Delta Heavy. На сцене Miller Future Music, которая посвящена техно можно будет послушать Mujuice, SCSI-9. Также в этом году будет доступна сцена с рэп исполнителями, а именно с i61, Markul, Thomas Mraz, Yung Lean. Из остальных сцен будут функционировать площадки Burn, Live Stage, Mentos Fresh Connector, Deep Stage,Напомним, что фестиваль электронной музыки Alfa Future People в этом году будет проходить с 16 по 18 августа в Нижегородской области в д. Большое Козино.