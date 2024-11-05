Стала известна цена Google Pixel 9a

Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о среднебюджетном смартфоне Google Pixel 9a, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,3-дюймовый дисплей (против 6,1-дюйма у предыдущего поколения), корпус с размерами 154,7:73,3:8,9 мм и массой 186 граммов, фирменную однокристальную систему Tensor G4, как во флагманских Pixel 9, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 18-Вт быстрой проводной и 7,5-Вт беспроводной зарядок, 48-Мп основную и 13-Мп фронтальную камеры. Цена Google Pixel 9a останется на уровне предшественника – 500 долларов.