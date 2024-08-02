Стала известна цена Google Pixel Watch 3

В сети появились подробности о ценах на умные часы Google Pixel Watch 3, официальный релиз которых состоится уже 13 августа. Итак, 41-мм вариант с Wi-Fi будет стоить 350 долларов, а версия с поддержкой сотовых сетей LTE обойдется в 450 долларов. Pixel Watch 3 диаметром 45 мм обойдутся в 400 и 500 долларов соответственно.

Ранее стало известно о наличии фирменного дисплея Actua с пиковой яркостью 2000 нит, увеличенной на 20% (в сравнении с предыдущим поколением) скоростью зарядки, временем автономной работы до 24 часов с включенным режимом Always-On Display и до 36 часов в режиме энергосбережения, а также зарядным устройством USB-C.