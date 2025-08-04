Стала известна цена Google Pixel Watch 4

Профильный ресурс Android Headlines раскрыл цену на умные часы Google Pixel Watch 4, которые будут представлены 20 августа вместе с флагманскими смартфонами Pixel 10. Утверждается, что версия в корпусе 41 мм будет стоить 350 долларов за вариант с Wi-Fi и 400 долларов с LTE. Часы диаметром 45 мм обойдутся в 400 и 450 долларов соответственно.

По предварительным данным, часы получат обновленную зарядку, которая повысит скорость восполнения заряда на 25%, процессор Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, экран Actua AMOLED LTPO с динамической частотой обновления от 1 до 60 Гц, плотностью пикселей 320 ppi и яркостью до 3000 нит, дополнительный чип M55 для работ с ИИ, ассистента на базе ИИ Gemini, АКБ ёмкостью 325 мАч и 455 мАч с автономностью до 30 и до 40 часов, 32 ГБ встроенной памяти eMMC, 2 ГБ оперативной памяти SDRAM, датчики для отслеживания уровня кислорода в крови, многолучевой оптический датчик ЧСС и сверхширокополосной(UWB) модуль.
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