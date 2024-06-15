Стала известна цена OnePlus Nord CE4 Lite

В сети появилась информация о цене на смартфон OnePlus Nord CE4 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат будет стоить на глобальном рынке 230 долларов. По предварительным данным, смартфон оснастят 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 5G с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G, ОЗУ LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой, пиковой яркостью 2100 кд/м2 и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой 50 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.