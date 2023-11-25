Стала известна цена Samsung Galaxy A15 5G

Американский ритейлер Walmart раскрыл ключевые параметры и цену на бюджетный смартфон Samsung Galaxy A15 5G, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о 6,5-дюймовом дисплее с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной памяти, однокристальной системе MediaTek, тройной тыльной камере с главным модулем на 50 Мп и батарее ёмкостью 5000 мАч. Цена устройства составляет 140 долларов.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6,5-дюймовым 90-Гц AMOLED-экраном, камерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, а также фронтальной камерой разрешением 13 Мп.