Стала известна цена Samsung Galaxy A15 5G

Американский ритейлер Walmart раскрыл ключевые параметры и цену на бюджетный смартфон Samsung Galaxy A15 5G, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о 6,5-дюймовом дисплее с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной памяти, однокристальной системе MediaTek, тройной тыльной камере с главным модулем на 50 Мп и батарее ёмкостью 5000 мАч. Цена устройства составляет 140 долларов.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6,5-дюймовым 90-Гц AMOLED-экраном, камерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, а также фронтальной камерой разрешением 13 Мп.
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