Стала известна цена Samsung Galaxy A22

В сети появились подробности о цене на смартфон Samsung Galaxy A22 5G, который еще не был представлен официально. Итак, европейская цена устройства составит 185 евро без учёта НДС. Соответственно, финальный прайс в зависимости от страны составит 200-230 евро. Так или иначе, Samsung Galaxy A22 5G станет самым дешевым смартфоном корейского гиганта с поддержкой сетей 5G.

По предварительным данным, аппарат получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, платформу MediaTek Dimensity 700, тройную основную камеру с модулями на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп, подэкранный дактилоскоп, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A22
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