Стала известна цена Samsung Galaxy A35

Профильный ресурс Android Headlines и проверенный инсайдер OnLeaks поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A35, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2380:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, 5-нанометровой однокристальной системой Samsung Exynos 1380, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP67, корпусом с размерами 161,7:78:8,2 мм и массой 209 грамм, а также расцветками Ice Blue, Lemon, Lilac и Navy. В Европе смартфон будет стоить 380 и 450 евро за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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