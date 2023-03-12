Стала известна цена Samsung Galaxy A54 в Индонезии

Недавно в сеть утекли европейские цены смартфонов Samsung Galaxy A54 и Galaxy A34, а сегодня стала известна стоимость грядущих новинок в Индонезии. Итак, за Galaxy A34 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти попросят 323 доллара, а с 256 ГБ флеш-памяти – 355 долларов. Galaxy S54 5G с 8/128 ГБ обойдется в 388 долларов, а с 256 ГБ встроенной памяти – 420 долларов. В Старом Свете Galaxy A34 5G будет стоить от 400 евро, а Galaxy A54 5G – от 500 евро. Ранее стало известно, что Samsung планирует сделать Galaxy A54 и Galaxy A34 более премиальными моделями за счет использования стеклянных задних панелей. Официальный релиз смартфонов ожидается уже в ближайшее время.