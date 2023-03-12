Стала известна цена Samsung Galaxy A54 в Индонезии

Недавно в сеть утекли европейские цены смартфонов Samsung Galaxy A54 и Galaxy A34, а сегодня стала известна стоимость грядущих новинок в Индонезии. Итак, за Galaxy A34 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти попросят 323 доллара, а с 256 ГБ флеш-памяти – 355 долларов. Galaxy S54 5G с 8/128 ГБ обойдется в 388 долларов, а с 256 ГБ встроенной памяти – 420 долларов. В Старом Свете Galaxy A34 5G будет стоить от 400 евро, а Galaxy A54 5G – от 500 евро. Ранее стало известно, что Samsung планирует сделать Galaxy A54 и Galaxy A34 более премиальными моделями за счет использования стеклянных задних панелей. Официальный релиз смартфонов ожидается уже в ближайшее время.

Бюджетный смартфон Poco C50 представят 3 января …
В базе данных IMEI появились сведения о смартфоне Poco C50, который проходит под каталожным номером 22073…
Samsung Galaxy S22 начали нагреваться после обновления …
Профильный сайт Sammyfans сообщает о пользователях серии смартфонов Samsung Galaxy S22, которые жалуются …
Источник раскрыл дизайн Samsung Galaxy A54 …
Один из заслуживающих доверия источников опубликовал качественные изображения смартфона Samsung Galaxy A5…
Oukitel WP21 Ultra получил батарею на 9800 мАч …
Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel WP21 Ultra, которая, в числе прочего, п…
Redmi Note 12 Pro+ готов к глобальному релизу …
Компания Redmi объявила, что международная премьера представленного недавно в Китае смартфона Redmi Note …
Смартфон Moto E13 показали на рендерах…
Профильный ресурс MySmartPrice опубликовал качественные изображения бюджетного смартфона Moto E13, которы…
iPhone 15 лишится физических кнопок…
В последнее время компания Apple достаточно активно работает над апгрейдом своих новых смартфонов, потому…
Samsung Galaxy A34 5G получит SoC Dimensity 1080…
В базе Google Play Console обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A34 5G, который еще не был пр…
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor