Стала известна цена Samsung Galaxy A54

Профильный ресурс Appuals поделился подробностями о европейских ценах на смартфоны Samsung Galaxy A34 и Galaxy A54, которые еще не были представлены официально. Итак, Galaxy A34 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 410-430 евро, а с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 470-490 евро. За Galaxy A54 и вовсе попросят 530-550 и 590-610 евро за версии с 8/128 и 8/256 ГБ памяти соответственно.

Ранее сообщалось, что Galaxy A54 получит белую, графитовую, фиолетовую и желто-зеленую расцветки, 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп и ОС Android 13 с надстройкой One UI 5.0 «из коробки».