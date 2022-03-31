Стала известна цена Samsung Galaxy A73

Сетевые источники раскрыли цены на смартфон Samsung Galaxy A73 5G, который был представлен две недели назад. Утверждается, что в Индии за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти попросят 555 долларов, а за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 600 долларов. Старт продаж смартфона запланирован на 22 апреля.

Напомним, что новинка характеризуется мощной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, слотом для карт памяти microSD, 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик), 5 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 25-Вт зарядки 25 Вт (адаптера питания в комплекте нет), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, габаритами 163,7:76,1:7,6 мм и массой 181 грамм. В качестве операционной системы здесь используется Android 12 с надстройкой One UI 4.1.
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