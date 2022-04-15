Стала известна цена Samsung Galaxy M53 5G

Известный своей осведомленностью информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о ценах на смартфон Samsung Galaxy M53 5G, презентация которого состоялась неделю назад. Сообщается, что версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 470 евро, а с 8 ГБ ОЗУ – 520 евро.

Напомним, что новинка характеризуется корпусом толщиной 7,4 мм и массой 176 граммов, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 900 с модемом 5G, слотом для карты microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и двумя 2-Мп вспомогательными датчиками изображения, фронтальной камерой на 32 Мп, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также ОС Android 12 с надстройкой One UI 4.1 «из коробки».