Стала известна цена Samsung Galaxy S23

Информатор RGCloudS поделился информацией о ценах на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, которые будут представлены в начале февраля. Итак, в США Galaxy S23 с 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно обойдется в 800 долларов, а с 8/256 ГБ – 850 долларов. Samsung Galaxy S23 Plus c 8/128 ГБ будет стоить 1000 долларов, а с 8/256 ГБ памяти – 1050 долларов. Наконец, за топовую модель Galaxy S23 Ultra с 8/256 ГБ попросят 1250 долларов, с 12/512 ГБ – 1350 долларов ,а с 12 ГБ/1 ТБ – 1500 долларов. Также источник утверждает, что Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra получат поддержку беспроводной связи Wi-Fi 7 в отличие от базового Galaxy S23.