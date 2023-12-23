Стала известна цена Samsung Galaxy XCover 7

Авторитетный информатор Роланд Квандт поделился подробностями о защищенном смартфоне Samsung Galaxy XCover 7, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт, батареей ёмкостью 4000 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и прочностью по американскому военному стандарту MIL-STD 810. Цена смартфона составит 400 евро. Отметим, что предшественник в лице Galaxy XCover 5 имеет в своем распоряжении 5,3-дюймовый дисплей с разрешением HD+, поддержку 15-Вт зарядки и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч.