Стала известна цена фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма сообщает о том, что в Индии уже стартовал прием предварительных заказов на фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4. Самое любопытное, что официальный анонс устройства состоится только 11 июня. За базовую версию Mi Band 4 просят 40 долларов, а за максимальную – 50 долларов. Источники считают, что рекомендованные цены на новинку будут чуть ниже.

Согласно опубликованному недавно тизеру, главными нововведениями Mi Band 4 станут интегрированный голосовой помощник для управления домашними приборами Xiaomi Miija и медиапроигрывателем смартфона и цветной дисплей. Также браслету прочат поддержку Bluetooth 5.0, аккумулятор емкостью 135 мАч, а также версию с модулем NFC. А вот GPS и функции регистрации ЭКГ в Mi Band 4 не будет.