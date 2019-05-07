Стала известна цена флагманского смартфона OnePlus 7

Индийские источники раскрыли местные цены на смартфон OnePlus 7, который еще не был представлен официально. Итак, базовая версия OnePlus 7 будет стоить 562 доллара, что всего на 14 долларов дороже предшественника OnePlus 6T в Индии. А вот топовый OnePlus 7 Pro окажется на порядок дороже. За базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти попросят 663 доллара, а за вариант с 10 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти – $750. Также флагман должен получить версию с 12 ГБ оперативной памяти, но её цена не указывается.

Напомним, что OnePlus 7 Pro прочат чипсет Snapdragon 855, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти. Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и апертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°.