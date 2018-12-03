Стала известна цена флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

В распоряжении профильного ресурса iGeekPhone оказалась информация о цене на флагманский смартфон Xiaomi Mi 8, который еще не был представлен официально. Утверждается, что базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти будет стоить 434 доллара. По предварительным данным, флагман получит 6,2-дюймовый дисплей, который будет занимать 95% площади передней панели, тройную камеру на 48 (объектив с апертурой F/1,6), 20 и 12 Мп, топовый процессор Snapdragon 8150, до 10 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, поддержку сетей 5G, аккумулятор на 4000 мАч и поддержку беспроводной зарядки. Официальный анонс Xiaomi Mi 8 ожидается в первом квартале 2019 года.