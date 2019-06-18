Стала известна цена геймерского смартфона ASUS ROG Phone 2

Недавно компания ASUS объявила о том, что она совместно с китайской Tencent Games разрабатывает игровой смартфон ROG Phone 2, главной особенностью которого станет дисплей с частотой обновления 120 Гц и адаптированные под эту возможность игры. Если верить изданию DigiTimes, ASUS ROG Phone 2 будет представлен на презентации в Китае 23 июля. Это случится за неделю до открытия выставки ChinaJoy 2019. По словам источника, новинка выйдет в двух версиях, младшая из которых будет стоить 635 долларов. Пока подтверждено наличие топового чипсета Snapdragon 855 и до 12 ГБ оперативной памяти.