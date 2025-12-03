Стала известна цена глобальной версии Redmi Note 15

Сетевые источники опубликовали характеристики глобальных версий смартфонов серии Redmi Note 15, которые были выпущены в Китае еще минувшим летом. Итак, глобальный Redmi Note 15 Pro+ оснастят 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновлением 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6500 мА, поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, а также тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Его цена составит 500 евро.

Redmi Note 15 Pro будет отличаться чипом MediaTek Dimensity 7400, аккумулятором на 6580 мАч и 45-Вт зарядкой. За него попросят 400 евро. Наконец, Redmi Note 15 получит 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, однокристальную систему Snapdragon 6 Gen 3, сдвоенную камеру на 108 Мп и 8 Мп, АКБ ёмкостью 5520 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт. Цена базовой модели составит 300 евро.