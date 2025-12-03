Стала известна цена глобальной версии Redmi Note 15

Сетевые источники опубликовали характеристики глобальных версий смартфонов серии Redmi Note 15, которые были выпущены в Китае еще минувшим летом. Итак, глобальный Redmi Note 15 Pro+ оснастят 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновлением 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6500 мА, поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, а также тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Его цена составит 500 евро.

Redmi Note 15 Pro будет отличаться чипом MediaTek Dimensity 7400, аккумулятором на 6580 мАч и 45-Вт зарядкой. За него попросят 400 евро. Наконец, Redmi Note 15 получит 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, однокристальную систему Snapdragon 6 Gen 3, сдвоенную камеру на 108 Мп и 8 Мп, АКБ ёмкостью 5520 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт. Цена базовой модели составит 300 евро.
Google Pixel 10a показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смартфона Google Pixel 10a, кот…
Honor 500 будет похож на iPhone Air …
Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал изображение смартфона серии Honor 500, релиз которой …
Samsung планирует отказаться от Galaxy S26 Pro…
По данным последних утечек, отказ Samsung от использования приставки «Pro» в линейке Galaxy S26 связан не…
Представлен смартфон POCO F8 Pro…
Бренд POCO пополнил ассортимент смартфонов моделью POCO F8 Pro, которая основана на прошлогоднем флагманс…
Флагман OPPO Find X9 Pro протестировали в AnTuTu…
Компания OPPO опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона OPPO Find X9 Pro Satellite Comm…
Vivo представила стильный смартфон X300 Pro…
Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда бл…
Официально: OnePlus Ace 6 получит батарею на 7800 мАч…
Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне Ace 6, который будет представлен 27 октябр…
OnePlus 15 получит очень ёмкую батарею …
Авторитетный информатор Panda is Bald раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 15, который б…
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor