Стала известна цена игрового смартфона Xiaomi BlackShark

Представлен игровой смартфон Xiaomi BlackShark с водяным охлаждением. Аппарат BlackShark оснастили 5.99-дюймовый экраном с разрешением 2160*1080 пикселей. Девайс собран на процессоре Snapdragon 845 с графикой Adreno 630, 6 ГБ ОЗУ и флэш-модуле на 256 ГБ. Основная двойная камера состоит из 12-мегапиксельного модуля и второго на 20 мегапикселей, заявлен режим размытия фона. Гаджет получил аккумулятор ёмкостью 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1. Стоимость новинки составляет от 480 долларов.