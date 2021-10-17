Стала известна цена нового Apple MacBook Pro

В сети появились новые подробности и качественные изображения новых ноутбуков Apple MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16, официальный релиз которых состоится уже завтра, 18 октября. Итак, новинки получат mini LED-экраны с очень тонкими рамками, кадровой частотой 120 Гц и новым соотношением сторон 14:9, полноразмерный интерфейс HDMI, два разъема USB-C, разъём для беспроводной зарядки MagSafe и фирменную платформу Apple M1X. Цена на MacBook Pro 14 стартует с 1800 долларов, MacBook Pro 16 – с 2500 долларов. Стоит отметить, что опубликовавший рендеры информатор Apple Tomorrow ранее первым раскрыл дизайн iPhone 13 и компьютеров iMac.

Комментарии и отзывы Apple MacBook Pro
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