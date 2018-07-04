Стала известна цена смартфона Blackview A20 Pro

Компания Blackview анонсировала недорогой бюджетный смартфон A20 Pro. Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 1440 на 720 точек. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek MT6739 и 2 Гбайт ОЗУ. На борту у гаджета имеется главная сдвоенная камера с оптикой 8 МП и 0,3 МП, а также фронтальная на 5 МП. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. Предусмотрены два слота для карт SIM, модем 4G и дактилоскопический сканер. Приобрести новинку можно за 70 долларов.