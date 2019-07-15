Стала известна цена смартфона Honor 9X

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о характеристиках и ценах на смартфоны Honor 9X и 9X Pro, которые будут представлены уже 23 июля. Итак, Honor 9X получит 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, тройную тыльную камеру на 24 Мп (Sony IMX576), 8 и 5 Мп, выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, фирменный чипсет Kirin 810, 6-8 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флеш-памяти, заднюю панель из поликарбоната, сканер отпечатков пальцев, порт USB 2.0 Type-C, 3,5-мм разъем наушников и Android 9.0 Pie с интерфейсом Magic UI 2.0, а вот модуля NFC в смартфоне не будет.

Honor 9X будет стоить 200 долларов за версию с 6/64 ГБ памяти, 230 долларов за вариант с 6/128 ГБ и 260 долларов за топовую версию на 8 оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Honor 9X Pro будет отличаться 6,59-дюймовым экраном, 48-Мп сенсором Sony IMX582. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 260 долларов, вариант с 8/128 ГБ будет стоить 290 долларов, а версия на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти – 335 долларов.