Стала известна цена смартфона Honor V40

Китайские инсайдеры поделились подробностями о цене на флагманский смартфон Honor V40, презентация которого недавно была перенесена с 18 на 22 января. Итак, аппарат будет стоить 615 долларов. Вероятно, речь идет о базовой версии с меньшим объемом памяти.

По предварительным данным, аппарат получит тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макрокамерой на 2 Мп и датчиком глубины сцены разрешением 2 Мп, производительную платформу Dimensity 1000+ с графикой Mali-G77 MC9 и 6,72-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц.