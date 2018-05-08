Стала известна цена смартфона OPPO A3

Компания OPPO анонсировала новый смартфон среднего уровня A3. Девайс OPPO A3 наделили большим 6,2-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9. В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Helio P60, 4 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель 128 ГБ. В тыльной части корпуса располагается одиночная 16-мегапиксельная камера со вспышкой. Аккумулятор равен 3400 мА.ч. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.2, порт Micro-USB и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Приобрести новинку OPPO A3 можно за 330 долларов США.