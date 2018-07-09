Стала известна цена смартфона Oppo A3s

Компания Oppo готовит к выходу смартфон A3s. Гаджет получит 6,2-дюймовый экран с разрешение 1520 на 720 точек. За производительность устройства будет отвечать процессор Snapdragon 450. Основная сдвоенная камера оснащена датчиками изображения на 13 и 2 Мп с диафрагмами f/2.2 и f/2.4. Селфи-камера на 8 Мп имеет технологию улучшения снимков AI Beauty Technology 2.0 и функцию разблокировки по лицу. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4230 мА.ч. Сообщается, что новинка выйдет в Индии в красном и темно-фиолетовом цветах по цене 160 долларов.