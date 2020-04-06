Стала известна цена смартфона Oppo Find X2 Lite

В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне Oppo Find X2 Lite, который станет облегченной версией камерофона Find X2 Pro. Если верить источнику, аппарат будет стоить около 500 евро. Смартфону прочат основную квадрокамеру с главным 48 Мп модулем, мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 765, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, экран Super AMOLED с подэкранным сканером отпечатков пальцев и врезанной фронтальной камерой, аккумулятор ёмкостью 4025 мАч, быструю зарядку мощностью 30 Вт, поддержку Wi-Fi 6 и предустановленную операционную систему Android 10.