Стала известна цена смартфона Oppo Reno 8T

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Oppo Reno 8T, международной релиз которого состоится 8 февраля на Филиппинах. Итак, версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 350 долларов. Каждый покупатель получит в подарок наушники Oppo Enco Buds.

По предварительным данным, аппарат оснастят оперативной памятью LPDDR4Х и флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержку 33-Вт проводной зарядки, операционной системой Android 13 и процессором Mediatek Helio G99. Также 8 февраля представят и 5G-вариант смартфона, который отличается платформой Qualcomm Snapdragon 695 5G и поддержкой 67-Вт быстрой зарядки.