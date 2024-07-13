Стала известна цена смартфона POCO M6+ 5G

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфоне POCO M6+ 5G, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят плоским 6,79-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5030 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, предустановленной прошивкой HyperOS на базе операционной системы Android 14, а также черной, серебристой и фиолетовой расцветками корпуса. Смартфон будет стоить на индийском рынке 165 и 180 долларов за конфигурации с 6/128 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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