Стала известна цена смартфона Poco M5

Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями и рендерами о смартфоне Poco M5, официальный релиз которого запланирован на 5 сентября. Итак, аппарат получит чёрную, желтую и зеленую расцветки, варианты на 4/64 и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G99, 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Цена смартфона составит 190 или 210 евро соответственно.