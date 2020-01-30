Стала известна цена смартфона Poco X2

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Poco X2, выход которого ожидается 4 февраля. Если верить источнику, аппарат получит мощную восьмиядерную платформу Snapdragon 730G, 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, квадрокамеру с модулями разрешением 64, 8, 2 и 5 Мп, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки на 30 Вт и разъем USB-C. Самое интересное, что цена смартфона составит от 209 долларов, хотя ранее указывалась цена в 266 долларов. Отметим, что почти полная копия грядущей новинки Redmi K30 4G оценена в Китае в 230 долларов.