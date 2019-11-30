Стала известна цена смартфона Redmi K30

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился подробностями о цене смартфона Redmi K30, официальный анонс которого состоится уже 10 декабря. Если верить источнику, аппарат обойдется в 327 долларов, что намного больше 285 долларов, которые ему приписывали ранее.

По предварительным данным, Redmi K30 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 60 Мп, дисплей с частотой обновления 120 Гц, двойную фронтальную камеру на 20 Мп и 2 Мп и восьмиядерный процессор Snapdragon 730G.