Стала известна цена смартфона Redmi K50 Pro

Сетевые источники раскрыли цену на смартфон Redmi K50 Pro, официальный релиз которого состоится уже завтра. Итак, аппарат будет стоить в Китае 3700 юаней или около 590 долларов. Это соответствует цене других доступных флагманов на топовой платформе Snapdragon 8 Gen 1. Другое дело, что Redmi K50 Pro будет построен на однокристальной системе MediaTek Dimensity 9000, которая превосходит в производительности конкурента из Qualcomm.

Смартфону также прочат основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп и оптической стабилизацией изображения, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной 120-Вт зарядки и предустановленную ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13.
Комментарии и отзывы Redmi K50 Pro
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