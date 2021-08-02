Стала известна цена смартфона Samsung Galaxy A52s 5G

Один из инсайдер раскрыл стоимость смартфона Samsung Galaxy A52s 5G, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат будет стоить 515 долларов. По предварительным данным, смартфон получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый Super AMOLED Infinity-O дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, защиту от воды и пыли, селфи-камеру на 32 Мп, основную квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 5 Мп и 5 Мп, стереодинамики, аккумулятор на 4500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт и четыре расцветки: черную, белую, фиолетовую и светло-зеленую.