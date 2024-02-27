Стала известна цена смартфона Samsung Galaxy A55

Профильное издание WinFuture поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A55, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат появится в европейской продаже 11 марта по цене в 450 и 500 евро за варианты с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастят фирменной платформой Samsung Exynos 1480, слотом для карты памяти microSD, 6,5-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2340:1080 точек и максимальной яркостью 1000 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, подэкранным дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 6 AX, Bluetooth 5.3 и NFC, корпусом с алюминиевой рамкой и защитой в соответствии со степенью IP67.