Стала известна цена смартфона Samsung Galaxy TriFold

Информатор yeux1122 поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy TriFold, релиз которого ожидается до конца этого года. Утверждается, что грядущая новинка будет стоить 2450 долларов, хотя изначально корейский производитель собирался выставить цену в 2700 долларов. Предполагается, что изменение было принято на фоне слухов о цене в 2400 долларов, которую приписывают iPhone Fold. При этом, TriFold складывается втрое, а iPhone Fold вдвое.

По предварительным данным, смартфон получит 6,5-дюймовый внешний дисплей с яркостью до 2600 нит, складной 10-дюймовый внутренний экран с пиковой яркостью 1600 нит, корпус с толщиной в раскрытом виде 3,9–4,2 мм, в сложенном – 14 мм, 200-Мп тыльную камеру, как в Galaxy S25 Ultra, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки.
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
