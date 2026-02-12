Стала известна цена смартфона Vivo V70 Elite

Авторитетный информатор Абхишек Ядав раскрыл цены на смартфоны Vivo V70 и V70 Elite, которые будут представлены уже 19 февраля. Итак, базовая версия будет стоить 510 и 555 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти, а V70 Elite обойдется в 575, 630 и 685 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Ранее сообщалось, что базовую модель оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, а Vivo V70 Elite будет построен на процессоре Snapdragon 8s Gen 3.

