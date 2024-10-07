Стала известна цена смартфона Vivo X200

Китайские инсайдеры опубликовали цены на флагманские смартфоны Vivo X200, X200 Pro и Pro mini, которые будут представлены 14 октября. Итак, Vivo X200 и Vivo X200 Pro mini будут стоить 570 и 655 долларов соответственно за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти соответственно. Старшая модель обойдется на дебютном китайском рынке в 740 долларов за базовую версию с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Цены на международном рынке окажутся гораздо выше. Напомним, что сегодня производитель подтвердил наличие главного модуля в Vivo X200 на основе 50-Мп сенсора Sony LYT818 оптического формата 1/1,28 дюйма с записью видео в разрешении 4K при 120 к/с и с 10-битным цветом.