Стала известна цена смартфона Xiaomi CC9e

Китайский регулятор 3C сертифицировал смартфон Xiaomi под кодовым обозначением MDY-10-EC, который появится в продаже под названием Xiaomi CC9e. Также известный инсайдер Мукул Шарма поделился характеристиками устройства. Аппарат получит восьмиядерный процессор Snapdragon 710, фронтальную камеру на 32-Мп, основную камеру с главным датчиком на 48 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, модуль NFC, аккумулятор на 4000 мАч и быструю зарядку мощностью 18 Вт. Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти обойдется примерно в 230 долларов.