Стала известна цена смартфона Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Авторитетный информатор Мукул Шарма поделился подробностями о ценах на топовый смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Судя по тизеру, аппарат будет стоить 507 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также 565 долларов за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 флэш-памяти. Любопытно, что вчера Лей Цзунь заявил буквально следующее: «Xiaomi Mi 9 Pro 5G окажется гораздо дороже, чем Xiaomi Mi 9». Напомним, что пока еще актуальный флагман Xiaomi Mi 9 появился в продаже по цене в 425 долларов. Напомним, что официальный дебют Xiaomi Mi 9 Pro 5G состоится уже завтра – на том же мероприятии покажут и Xiaomi Mi Mix Alpha, экран которого занимает всю переднюю панель.