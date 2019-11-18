Стала известна дата анонса смарт-динамика Huawei Sound X

К выпуску готовится новый смарт-динамик Huawei Sound X с качественным звуком. В основе устройства ляжет процессор с частотой 1,5 ГГц, 512 Мбайт оперативная память и флеш-накопитель вместимостью 8 Гбайт. Сообщается, что интегрированный микрофон позволит взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом. Предусмотрены контроллеры Wi-Fi 802.11ac, модуль NFC, два 3,5-дюймовых сабвуфера мощностью 60 Вт и шесть 1,5-дюймовых излучателей. Дебют новинки ожидается 25 ноября. Приобрести гаджет можно будет в черном цветовом исполнении.