Стала известна дата начала продаж Samsung Galaxy Note10

Ранее сегодня инсайдер Роланд Квандт заявил, что флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10+ будут стоить от 999 евро и от 1149 евро, соответственно. Сейчас профильное издание WCCFTech поделилось информацией о сроках начала продаж грядущих новинок. Как известно, официальный анонс флагманов состоится 7 августа. По словам источников, предварительные заказы начнут принимать уже через два дня после презентация, а продажи смартфонов в Южной Корее стартуют 23 августа. Дата выхода смартфонов в остальных странах пока не сообщается.