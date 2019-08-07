Стала известна дата выхода iPhone 11

Президент SoftBank Mobile Кен Мияучи намекнул, что смартфон iPhone 11 станет доступен для покупки за десять дней до конца сентября. Стало быть, новое поколение iPhone появится в продаже 20 сентября. Ранее сообщалось, что презентация новинок компании Apple пройдет 10 сентября, а прием предварительных заказов стартует 13 сентября. Обычно купертиновцы начинают отгружать заказы как раз через неделю после начала приема предзаказов. А потому заявление Мияучи не противоречит слухам. Напомним, что прошлогодние iPhone XS и XS Max представлены 21 сентября.