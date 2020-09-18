Стала известна дата выхода OnePlus 8T

Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал раскрыл дату презентации производительного смартфона OnePlus 8T – мероприятие пройдет 14 октября. Впрочем, инсайдер допускает задержки, но совсем незначительные.

По предварительным данным, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тыльную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею емкостью 4500 мАч и 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц.