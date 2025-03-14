Стала известна дата выхода Redmi K80 Ultra

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл ориентировочную дату выхода флагманского смартфона Redmi K80 Ultra, слухи о котором появляются с конца прошлого года. По данным источника, разработка устройства почти завершена, а презентация состоится в июле. Тогда же ожидается выход компактного игрового планшета Redmi.

Ранее сообщалось, что Redmi K80 Ultra оснастят батареей ёмкостью 7400-7500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, круглым блоком основной камеры в стиле серии Redmi K80, металлической рамкой корпуса, флагманским процессором MediaTek Dimensity 9400+ и 6,8-дюймовым LTPS-экраном.